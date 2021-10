Espera Coparmex repunte económico, apuesta a clases presenciales y festejos

Al cierre del tercer trimestre de 2021, la actividad económica en Hidalgo está en marcha, no al ritmo deseado, pero se mantiene y se espera que en el último periodo haya un incremento derivado del Buen Fin, las festividades de fin de año y la apertura de más escuelas a las clases presenciales, indicó el presidente de Coparmex en la entidad, Alberto Paredes Dueñas.

El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, comentó que al cierre de septiembre de este año la reactivación económica se está dando pero de forma lenta. Sin embargo, destacó que a pesar del tercer repunte en contagios de COVID no hubo cierres en empresas o negocios.

La reactivación económica está andando, no con el ritmo que queremos, pero está andando. Afortunadamente a pesar del tercer repunte de la pandemia no cerraron empresas o negocios, se pudo mantener y eso fue bueno para que no tuviéramos otro retroceso”, refirió en entrevista.