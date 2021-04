Espera adulta mayor 3 horas para vacunarse en Actopan, pero refiere buena organización

Aunque Ilda Cano, habitante de la colonia Centro de Actopan, pasó más de tres horas en espera para recibir la vacuna contra COVID-19 en las instalaciones de la unidad deportiva municipal, consideró que el proceso de aplicación en ese sitio cuenta con buena organización.

La jornada de vacunación comenzó en Actopan y otros municipios del Valle del Mezquital ayer, miércoles.

A pesar de la larga espera, Ilda dijo estar consciente del gran número de personas que acudieron para recibir la primera dosis del biológico, y agradeció la atención que brindó personal en el módulo de vacunación de Actopan.

Acompañada por sus dos hijas, Lulu y Wendy Cano, Ilda llegó a las 9:00 horas, bien abrigada con una sudadera negra, pues a los 74 años de edad “cala más el frío”, mencionó con una sonrisa tan franca que se percibía en su mirada incluso con cubrebocas.

Su ingreso al sitio llegó casi al mismo tiempo que los rayos de sol del mediodía. En ese momento surgió el primer inconveniente, ya que ninguna de sus dos hijas pudo entrar con ella, por lo que doña Ilda dependía totalmente del personal organizador, situación que generó algo de preocupación en sus acompañantes.

Mi mamá no sabe usar el celular, cuando entró y ninguna de las dos pudo pasar, nos preocupamos, ya que no íbamos a tener comunicación con ella hasta que saliera, tal vez no iba a entender las indicaciones que le dieran los doctores y estando sola podía ser peligroso”, comentó Wendy, su hija mayor.