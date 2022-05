Espera padre de Nicole Santos pena máxima para presunto feminicida

El padre de Nicole Santos Palafox, menor asesinada el 2 de marzo de 2021 en Tizayuca, espera que el próximo 2 de junio el presunto culpable sea sentenciado a la pena máxima durante una audiencia más del caso.

Jorge Santos, padre de Nicole, estuvo presente en el Congreso local, donde ofreció entrevista con medios de comunicación en la que informó que el próximo 2 de junio se efectuará una audiencia más del caso, en la que espera se dicte sentencia contra el presunto feminicida de su hija.

En el caso hay un inculpado por dos carpetas de investigación, desaparición y feminicidio; la familia de la víctima descartó que tenga cómplices con base en la documentación y las investigaciones que ha hecho su representación legal.

De acuerdo con el hombre, el actuar de las autoridades ha sido el correcto, por lo que espera que el juicio culmine con un fallo de justicia para su causa y que el feminicidio de su hija no quede impune.

“Sé que si le dan 40, 50 o 60 años eso no me va a regresar a mi hija, pero que sirva de precedente como justicia ejemplar para que no haya más feminicidios”, comentó.