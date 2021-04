Espera sector hotelero de Hidalgo 40 % de ocupación en Semana Santa

La Asociación de Hoteles y Moteles de Hidalgo espera hasta 40 por ciento de ocupación en la temporada vacacional de Semana Santa, indicó su presidenta María del Ángel Sánchez Lozano, quien recomendó a prestadores de servicios y visitantes acatar las medidas sanitarias de prevención por COVID-19.

En entrevista, la empresaria comentó que pese a que la temporada vacacional inició el fin de semana pasado, en el sector no han registrado repunte en su ocupación, ya que por lo regular los días previos a Semana Santa la afluencia de turistas es muy baja, señaló.

Sin embargo, esperan que este próximo fin de semana registren en general 40 por ciento de ocupación, para lo cual el sector hotelero está preparado con protocolos y medidas sanitarias para recibir a los huéspedes. Destacó que en los 80 hoteles afiliados a la asociación no han registrado contagios de COVID-19.

“Hemos estado trabajando de la mano, desde hace un año, con la Secretaría de Salud en los lineamientos marcados y realmente en los hoteles no ha habido contagios. Los esperamos con los brazos abiertos y todas las medidas, que estén seguros que aquí contamos con todas las medidas de higiene y la sana distancia”, refirió.

La presidenta de la asociación recordó que entre las medidas que aplican desde el año pasado destacan el uso de cubrebocas para todo el personal y los huéspedes, sana distancia, uso de gel y lavado constante de manos; además, que el registro de temperatura no exceda 37 grados.

RECOMIENDA A VISITANTES ACATAR MEDIDAS

Sánchez Lozano exhortó a los visitantes estar conscientes de que continúa la pandemia, para que durante su estancia sigan todas las medidas de prevención, “nos cuidamos nosotros y los cuidamos a ellos, pero que ellos también nos ayuden con el uso de cubrebocas, uso constante de gel y la sana distancia”.

Comentó que aunque a los Pueblos Mágicos de la entidad acuden muchos visitantes, la mayoría provienen del Estado de México y la capital del país y no pernoctan en los hoteles; mientras que quienes se quedan lo hacen en cabañas o en casas que no están registradas en la asociación, por tanto, en esas zonas no registran repunte para el sector hotelero.

El 28 de marzo de este año, la Secretaría de Salud de Hidalgo publicó las medidas sanitarias aplicables en todos los municipios, donde avaló ocupación máxima de 60 por ciento para hoteles y establecimientos de hospedaje.

Además, dichos establecimientos deberán ofrecer servicio de alimentos de acuerdo con las restricciones sanitarias aplicables al giro de restaurantes y con áreas comunes cerradas.