Esperan balnearios más turistas tras desaparición de Hoy no circula

Tras la desaparición del programa Hoy no circula sanitario, parques acuáticos de Hidalgo esperan un ligero incremento de visitantes, ya que la restricción vehicular inhibía el turismo, indicó el presidente de la Asociación de Balnearios del estado, Emilio Cruz Uribe.

En entrevista, el empresario celebró la decisión de dejar sin efecto el programa de restricción de movilidad vehicular y confió en que en las próximas celebraciones como los días del Niño, de la Madre y el Maestro, recuperen el aforo en los balnearios.

Recordó que el Hoy no circula tenía muchas limitaciones e impedía que los visitantes a la entidad permanecieran más de un día, “el turista no podía planear, si llegaba el sábado resulta que el domingo no se podía regresar porque no circulaba su auto, o en cualquier otro día de la semana”.

Además, dijo, el programa también ocasionaba situaciones de extorsión en algunos filtros para que los turistas pudieran pasar y disfrutar de un fin de semana en el estado.

Cruz Uribe pronosticó “un pequeño crecimiento en el aforo turístico, ya con más confianza por la libre circulación, por un lado, y si le sumamos la aplicación de las vacunas, en este caso también empieza a generar más confianza porque también las estadísticas muestran que vamos a la baja en la pandemia”. Indicó que los 60 sitios afiliados a la asociación continúan con los lineamientos sanitarios como uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial, y desinfección áreas comunes, entre otras, para evitar repunte en casos de COVID-19.

Señaló que debido a la baja afluencia en los centros acuáticos, continúa la preocupación por la situación económica, ya que no todos los balnearios tienen la solvencia para enfrentar las distintas restricciones.

El 28 de marzo de este año, la Secretaría de Salud de Hidalgo emitió las medidas sanitarias en las que señaló que balnearios, parques acuáticos y centros recreativos tienen permitido un aforo máximo de 30 por ciento de su capacidad, con acato a los protocolos sanitarios y cierre hasta las 18:00 horas.