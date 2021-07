Esperan concesionarios disminución de robos con nueva tecnología en taxis

Disminución en hechos delictivos como robo de unidades y asaltos a operadores, así como la extinción de unidades pirata, son parte de los resultados que esperan los concesionarios del transporte público individual en Hidalgo con la implementación del esquema Taxi Contigo.

A un mes de la publicación del acuerdo que establece los lineamientos para el cambio de cromática y la implementación de herramientas digitales en los taxis, el presidente de la organización de Transportistas Unidos de Hidalgo, Óscar Monzalvo Destunis, informó que llevan más de mil 500 unidades con nueva imagen en Pachuca y la zona metropolitana.

Mencionó que a los concesionarios el plan Taxi Contigo les beneficiará de diferentes formas, ya que sabrán en dónde trabajan su unidad, cuántos servicios ofrece el operador al día, cuántos cobros realizó y en dónde estuvo el vehículo.

Principalmente, dijo, en el tema de robo de vehículo o asalto al operador, ya que se activará el botón de pánico para ver la respuesta del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Explicó que la empresa Sistemas Integrales de Movilidad de Hidalgo (SIMH), desarrolladora de la tecnología para los taxímetros, botones de pánico y aplicación móvil, contará con geocercas y en el momento en el que vehículo salga de su zona los concesionarios se darán cuenta y podrán comunicarse con su operador.

Comentó que si el operador dice que realiza un servicio a algún municipio, lo confirmarán y darán seguimiento, pero si no hay respuesta del conductor será porque está siendo víctima de un acto delictivo e inmediatamente lo reportarán a Seguridad Pública.

“Esto nos va a permitir tener un mecanismo más de defensa ante la ola de delincuencia que posiblemente va a incrementar porque con este tema de la pandemia no hay recursos económicos, se siguen perdiendo empleos, entonces la gente desesperada por no tener recurso recurre a delinquir y nosotros somos su objetivo”, refirió en entrevista.

Monzalvo Destunis recordó que en días pasados diversos conductores se manifestaron contra la implementación tecnológica en los taxis diciendo que les iban a cobrar, “es mentira, el operador no va a poner un solo peso, solo deberán tener su tarjetón, para lo cual tienen que sacar su carta de no antecedentes penales, su examen médico y hacer el curso, el inversionista es el concesionario”.

Confía que con el nuevo esquema ganarán un poco más de los viajes, ya que en varios casos los conductores hacen lo que quieren con las unidades, “a ellos no les conviene esta medida tecnológica porque les va a ‘cortar las uñas’. Los operadores, al saberse descubiertos en el tema de excesos y abuso en la tarifa, ya no podrán cobrar grandes cantidades”.

Mencionó que con los pocos taxímetros que ya funcionan “nos hemos dado cuenta que están muy nerviosos porque a veces ganaban doble o triple del concesionario y ellos no aportaban nada para el mantenimiento, la compra del seguro, llantas, verificación. Esto vino a perjudicar a los operadores”.

El líder de transportistas comentó que el diseño tecnológico está calculado para que gane el conductor, el concesionario y para que los usuarios tengan un servicio de calidad y a un precio justo.

Además, dijo, el esquema permitirá a la autoridad correspondiente tener un control más estricto de todos los vehículos que trabajan en forma pirata, ya que existen líderes de regiones que dicen que les va a afectar su economía, pero eso será porque no van a poder tener imagen cromática y en su momento las tecnologías, porque no tienen una concesión.

En el caso de Pachuca y la zona metropolitana no existen unidades pirata como tal, dijo; sin embargo, han detectado entre 300 y 400 taxis que tienen concesión pero pertenecen a municipios foráneos donde es bajo el ingreso.

“Van y contratan la cromática en cualquier negocio que se dedica a la rotulación de vehículos, traen placas de servicio público y operan normal, pero ya no se les permitirá. Podrán llevar sus vehículos con la nueva cromática, pero en el momento que un usuario se quiera subir y no le pueda hacer el cálculo de la tarifa, será una alerta de que no es un taxi seguro”, finalizó.