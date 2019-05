Esperan semana con temperaturas de hasta 40 grados en Hidalgo 

A partir de mañana y hasta el próximo 10 de mayo se observarán cambios importantes en las temperaturas diurnas favoreciendo ambiente de cálido a muy cálido, lo que generará condiciones para el registro de máximas extremas iguales o superiores a 40 grados centígrados.

Así lo informó Enrique Padilla Hernández, director general de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo, quien detalló que esto derivará de un domo de alta presión.

Por ello la próxima semana se estará desarrollando una ola de calor, lo más significativo se prevé el próximo miércoles y jueves, cuando se alcanzarán las máximas extremas, informó.

Además, las condiciones térmicas favorecerán cambios en el patrón de circulación de los vientos desarrollando Surada y presencia de vientos catabáticos en sierra baja y planicie.

En cuanto a las precipitaciones seguirán presentes y no causarán efecto para disminuir el calor, toda vez que se estarán desarrollando por la tarde noche con altas probabilidades de aumentar las condiciones para el desarrollo de tormentas posiblemente fuertes y granizadas.

Por lo anterior, Enrique Padilla exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas y de autoprotección.

RECOMENDACIONES

1. Evitar cambios bruscos de temperatura

2. Manténgase hidratado

3. Precaución con objetos de menor peso y estructuras ligeras

4. Utilice ropa clara y holgada, manga larga, sombrero, gorra o sombrilla, lentes para sol, y bloqueador solar.

5. En caso de presencia de actividad eléctrica NO se resguarde debajo de árboles o estructuras metálicas.

6. No deje basura, escombro o material de construcción sobre vía pública.

7. Si conduce con presencia de lluvia, reduzca su velocidad, encienda las luces y aumente la distancia de seguridad entre vehículos.

8. No circule por tramos inundados.

9. Respete al peatón, disminuya su velocidad en zonas encharcadas.