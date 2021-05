Esperan ya docentes de Huejutla vacuna contra COVID

Del 12 al 18 de abril serán vacunados contra COVID los 120 docentes de la Escuela Superior de Huejutla, informó su director Ignacio Sarmiento Vargas, quien precisó que las aplicaciones se llevarán a cabo en dicho plantel escolar.

La escuela de educación del nivel medio superior y superior está ubicada en el fraccionamiento Parque de Poblamiento, agregó, y hasta el momento no han sido notificados si el biológico que les corresponderá será de una o dos dosis.

Recibir la vacuna contra COVID, señaló, les permitirá pensar en las estrategias a implementar una vez que las autoridades del sector salud y educativo consideren el regreso gradual de docentes y alumnos a las clases presenciales.

No obstante, por el momento no hay nada firme sobre el regreso a clases presenciales, aunque no descartó la posibilidad que sus alumnos pudieran volver a las aulas para el semestre julio-diciembre de este 2021.

En Hidalgo serán vacunados contra COVID-19, un total de 82 mil 653 docentes, administrativos y demás personal, tanto de escuelas públicas como privadas, informó el secretario de Salud, Alejandro Benítez Herrera.

Anunció que en breve iniciará la vacunación a los profesionales de la educación. La jurisdicción sanitaria de Pachuca es la de mayor cantidad de docentes, administrativos y demás personal que trabaja en el magisterio, con un total de 22 mil 438 personas.

Le siguen Huejutla, 7 mil 753 docentes; Tulancingo, 6 mil 903; Actopan, 6 mil 674; Tizayuca, 6 mil 27; Tula, 5 mil 335; e Ixmiquilpan, 4 mil 255 trabajadores de la educación, entre otras jurisdicciones.

El 16 de abril, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que la vacunación de personal educativo, tanto público como privado, será del 12 al 18 de mayo en Hidalgo.





La vacuna destinada al magisterio será de la farmacéutica CanSino, dijo durante conferencia de prensa en palacio nacional en la Ciudad de México y agregó que seleccionaron esta vacuna ya que solo requiere una dosis.

En aquella ocasión los representantes ante los órganos electorales de los partidos PRD, Francisco Ortega Sánchez y PAN, Yuseb Yong García Sánchez, se pronunciaron a favor de la vacunación a profesores.

Sin embargo, consideraron que el anuncio tenía fines electorales para favorecer a Morena en los próximos comicios, pues aún no concluye la inoculación de adultos mayores, personal del sector salud y se negó entonces a médicos privados.