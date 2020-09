Esposa de alcalde de Singuilucan se cuela en el Concejo Municipal

Mari Cruz Aguilar Flores, esposa de Mario Hugo Olvera Morales, alcalde saliente de Singuilucan por Nueva Alianza, fue incluida como integrante del Concejo de ese municipio.

Durante la sesión extraordinaria de este viernes fue aprobada la integración del Concejo de Administración Municipal de Singuilucan, el cual será presidido por Pablo Calixto Cárdenas; en tanto, como vocal ejecutivo con funciones de síndico quedó Nelly Guadalupe Dávila López.

Además, como vocales, quienes asumirán las funciones de regidores, fueron electos Alfonso Vargas Vera, Mari Cruz Aguilar Vera (cónyuge del alcalde que deja la encomienda), Gabriel Jiménez Moreno, María Erandi Sánchez Pérez y Pedro Taboada Jiménez.

Previo a la designación, Mario Hugo Olvera comentó a AM Hidalgo que su esposa se separó de su administración desde febrero pasado. No obstante, agregó, ella fue la que buscó ser propuesta dentro del Concejo y aseguró no haber tenido que ver con ello.

El aún edil, dijo: “Sentimos que no dejamos ningún pendiente, realmente ese trabajo se apresuró, estamos tranquilos y en ese sentido fuimos uno de los poquitos municipios que a principios del año solicitamos a la Auditoría del estado que revisara la cuenta pública de 2019”.