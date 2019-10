Esposo de alcaldesa de Pachuca propone golpe de estado, secretario de Transporte responde

El esposo de la presidenta municipal de Pachuca, Daniel Ludlow Kuri y el secretario de Transporte de Hidalgo, José Luis Guevara, se enfrentaron en Twitter, derivado de la situación de seguridad que priva en el país.

Ludlow Kuri vio viable un golpe de Estado, mientras que Guevara respondió que los pachuqueños y los hidalguenses respetan las instituciones.

Todo inicio por un tweet de la cuenta Soy Militar: “Ha trascendido que el secretario de la Defensa Nacional, general Crescencio Sandoval, está encabronadísimo con el presidente López Obrador.

Ludlow respondió:

“Pues que le den un golpe de Estado”.

Guevara reviró:

No puedo creer lo que dice @dludlowk sobre darle un “golpe de estado” militar al presidente @lopezobrador_ Los pachuqueños y los hidalguenses respetamos a las instituciones y el Presidente de la República lo es de todos los mexicanos. Se puede disentir pero NUNCA abrir esa puerta

Ludlow:

Pues no sería ni la primera ni la última vez, JL. Ni el primero ni el último país. Cuando se pone en riesgo el bienestar de todo un país es una alternativa válida. No peques de falsa moralina. O entiendo que tu jefe se le pone de tapete y uds hacen lo mismo. Y no se los critico.

Guevara:

Estimado @dludlowk, si dar golpes de Estado militares, como el que propones contra el presidente @lopezobrador_ fuera una opción válida cuando no se está de acuerdo con un gobierno, tu siguiente visita a la Casa Rule sería hasta enero cuando fueras a pagar tu predial. Abrazo!!

Ludlow:

???? Primero creo saldrían uds. Sin duda

Guevara:

Francamente no lo creo, pero en todo caso eso le toca decidirlo a la gente con sus votos, no a ti y menos a la armas como lo propones. Que tengas buena tarde estimado @dludlowk

Ludlow:

Sí mi pejejito y así será. Último gobierno priista en el estado. Ve buscando chamba.

Guevara:

Jajajaja ya te dejo mi Dany “Huerta” para que sigas viendo tus telenovelas. Abrazo con cariño!!

Ludlow

Sí ya me voy a ver Band of Brothers o Game of Throns o algo así. Les recomiendo a uds Heidi, llena de ternura. O también La Jaula de las Locas. Pudiera ser. Saludos.

Guevara:

No entendí tu chiste, pero sí, mejor ya descansa @dludlowk

Ludlow:

Jajaja