Esquizofrenia, tercera enfermedad mental con mayor incidencia en Hidalgo: Salud

La esquizofrenia es el tercer padecimiento mental más frecuente entre los hidalguenses, después de la depresión y ansiedad, informó José Alfredo Calzada, jefe de la unidad de servicio de salud mental de la SSH.

Luego de que el pasado lunes 21 de octubre un hombre diagnosticando supuestamente con esquizofrenia, según reportes policiales, irrumpió en una sucursal bancaria de avenida Madero, en Pachuca, donde lesionó a seis personas antes de ser abatido, destacó que esta enfermedad es frecuente entre la población estatal y se caracteriza por presentar alucinaciones.

En entrevista, el especialista de la Secretaría de Salud (SSH) detalló que los síntomas de este padecimiento se presentan con mayor frecuencia en personas de entre 16 y 25 años de edad. “Lamentablemente no es curable, pero sí controlable con fármacos y atención especializada”, comentó.

De acuerdo con José Alfredo Calzada, la esquizofrenia se caracteriza por escuchar voces inexistentes, pero también puede generar alucinaciones visuales e incluso olfativas.

Las personas con esta enfermedad, cuando no tienen atención oportuna y no son diagnosticadas, suelen ser aisladas, agresivas, además de tener una relación complicada con sus familiares porque no son comprendidos en sus estadios emocionales", explicó el especialista.