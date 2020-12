‘Estamos en el peor momento’, asegura experto sobre pandemia en México

El país vive el peor momento de la pandemia, alertó Francisco Moreno Sánchez, encargado del área Covid- 19 del Hospital ABC de la Ciudad de México.

En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, el médico expuso su preocupación ante el aumento de los pacientes hospitalizados y la falta de camas con ventilador para atenderlos.

“Es un sistema de salud ya agotado por nueve meses de trabajos prácticamente 24/7, entonces sí estamos en el peor momento, los hospitales están saturados, nosotros aquí en el ABC estamos saturados, de verdad les hago un llamado a toda la audiencia, vale la pena que pensemos que nos tenemos que cuidar ahorita más que nunca”, afirmó.

Pidió a la gente tener a la mano un oxímetro, aparato que mide la saturación de oxígeno y si registra un nivel menor a 90, consultar a un médico para saber si hay que internarse.

El problema, destacó, es que los hospitales están cada vez más llenos.

“El problema es que a la hora de que se satura el hospital pues entras a una lista de espera y tienes que buscar hospitales y eso lleva a que muchos pacientes no puedan ser ingresados y esto retrasa, evidentemente cuando llega el paciente disminuye sus posibilidades de salir adelante”, afirmó el infectólogo.

Indicó que en el caso de la Ciudad de México se puede hablar de un colapso del sistema hospitalario.

También consideró que es urgente que las autoridades en el país implementen acciones para que la ciudadanía acate las medidas sanitarias.

Es muy triste que en esta pandemia han predominado los intereses económicos y políticos sobre la salud, el que no se haga obligatorio el uso de cubrebocas una medida que protege a las demás personas… ¿cómo es posible que te multen por no usar el cinturón de seguridad y no te multen por no usar el cubrebocas cuando sabemos que esa es la forma como se está dispersando la enfermedad?