Estamos preparados para enfrentar el momento más difícil del Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya falta poco tiempo para salir de la pandemia del coronavirus Covid-19 e indicó que su administración está preparada para enfrentar la fase 3 de la contingencia con camas, equipo y personal de salud necesarios.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó que hasta el momento no ha habido ningún descontrol y que la situación del coronavirus se ha presentado como lo habían proyectado los especialistas.

“Pedirles a todos que nos sigan ayudando, no saliendo de sus casas, no relajando la disciplina que se necesita para terminar de enfrentar con buenos resultados la pandemia del coronavirus, que sigamos en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayudando los empresarios no dejando de pagar a sus trabajadores.