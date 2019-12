Estancan sesión para aprobar presupuesto estatal “por falta der cuórum”

A unas horas de que venza el plazo para que se apruebe el presupuesto de Egresos 2020, diputados de Hidalgo continúan sin sesionar por falta de cuórum.

Mientras tanto, en la sede del Poder Legislativo local se impide la entrada y salida de las personas por motivos de seguridad, según se dio a conocer.

Lo anterior, pese a que desde las 17:00 horas se convocó a la sesión donde la comisión de Hacienda y Presupuesto presentaría al pleno el paquete financiero.

De acuerdo con el área de Comunicación Social, la sesión no puede empezar por falta de cuórum. No obstante, AM Hidalgo constató que en la Torre Legislativa hay suficientes diputados.

El impedimento de acceso al Congreso de Hidalgo es por cuestiones de seguridad, a fin de evitar que integrantes del Frente Autentico del Campo (FAC) ingresen e impidan la realización de la sesión.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, los diputados locales tienen hasta la medianoche de este 22 de diciembre para dictaminar el paquete económico.