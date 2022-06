Este accidente cambió su vida y le impide caminar, acusan contubernio del MP

A tres años de que su hijo fue atropellado en Tezontepec de Aldama, Beatriz Torres acusa tráfico de influencias y omisiones del agente del Ministerio Público (MP) que lleva el caso, pues incluso quería culpar al propio afectado.

El 19 de julio de 2019, Iván Porras Torres, quien tenía 30 años de edad, repartía medicinas en una motocicleta, trabajo que alternaba con su turno en una empresa textil para generar más ingresos y mantener a sus dos hijos. Sin embargo, un accidente en el crucero de avenida Azteca cambió su vida.

En entrevista con AM Hidalgo, Beatriz, madre del desafortunado joven, narró las anomalías con las que se ha conducido el Ministerio Público, quien incluso trató de culpar a Iván del accidente que lo tiene hasta ahora sin poder caminar.

“Ese día era ya tarde, su hermana fue la que me dijo que teníamos que ir al hospital porque lo habían atropellado, cuando llego y pregunto quién fue, los policías cubrieron a alguien, no me dio la cara, pero me dijo que él había sido responsable”, señaló la madre de Iván Porras Torres.

De acuerdo con la mujer, el responsable es el hijo de un socio del balneario El Huemac, por lo que acusó influyentísimo en el caso, ya que las autoridades dejaron inmediatamente libre al presunto culpable del accidente.

En aquel momento, el joven afectado fue trasladado al hospital de Cinta Larga, pero tuvo que ser llevado a otro nosocomio regional, ya que no contaba con traumatólogos que trataran la gravedad de las lesiones de Iván.

“Cuando llegué y lo vi solo me dijo que era su pie, lo observé y tenía su hueso de fuera, me asusté mucho la verdad, lo tenía en muy mal estado”, comentó Beatriz Torres.

MP QUERÍA INCULPAR A IVÁN DEL ACCIDENTE

Una vez en el hospital, la mujer asegura que el Ministerio Público, identificado como Christopher Cruz Núñez, le dijo a su hijo que él había sido responsable del accidente, además intentó obligar a la madre a “llegar a un acuerdo con la familia del verdadero culpable”.

No me interesa el estado de su hijo o llega a un acuerdo o se atienen a las consecuencias, “hasta usted se puede ir a la cárcel”, le dijo el Ministerio Público a Beatriz Torres, según lo narrado a AM Hidalgo.

“Justo antes de ir a abrazar y saludar efusivamente a los abogados y a la gente que acompañaba al hombre que atropelló a mi hijo, ahí me di cuenta que estaba comprado, que iba a ser un caso muy difícil”, dijo entre lágrimas.

ANOMALÍAS EN CARPETA DE INVESTIGACIÓN

El presunto responsable quedó libre, situación que orilló a Beatriz a buscar ayuda en la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), donde acusó omisiones y que solo le devolvieron una llamada y no resolvieron nada.

Acudió también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), donde una mujer le comentó que la carpeta de investigación estaba bien sustentada por el MP y que no había anomalía alguna.

Fue entonces que se dio cuenta que las influencias del que señala como responsable surtían efecto, según agregó durante la entrevista.

De acuerdo con Beatriz Torres, las anomalías que presenta la carpeta consisten en que hay errores en los nombres, tanto de ella como de su hijo. Además, supuestamente estipula que a ella le realizaron una entrevista en el lugar de los hechos, situación que es totalmente falsa, aseguró.

“En la carpeta viene que mi hijo es Iván Porras Juárez, en vez de Torres. Dice que entrevistaron a la madre del accidentado, yo, de nombre Beatriz Torres Juárez, cuando a mí nadie me entrevistó y soy Torres Téllez. Nunca me exhibieron la entrevista que según me hicieron”, puntualizó.

CUENTAN YA CON AMPARO FEDERAL

Al notar nula atención por parte de las autoridades estatales, decidió acudir a un tribunal federal, donde consiguió un amparo el pasado 13 de octubre para vincular a proceso a los presuntos señalados por los delitos de lesiones y robo de vehículo, ya que la moto en la que se transportaba Iván fue sustraída presuntamente por personal del balneario.

No obstante, hasta el momento las autoridades locales no han hecho caso a dicho amparo, por lo que esta situación ha causado incluso depresión en la familia de Iván Porras Torres, quienes solo piden justicia en el caso que le cambió la vida y lo tiene sin poder caminar.