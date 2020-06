Estimación de muertos por Covid-19 sube a 35 mil

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez, indicó que de acuerdo con proyecciones, se estima que en México podrían ocurrir hasta 35 mil muertes por Covid-19, e incluso en un escenario catastrófico la cifra se podría elevar a 60 mil.

López-Gatell tuvo ayer una agenda que incluyó un encuentro con diputados, vía virtual, así como la conferencia nocturna en Palacio Nacional. En ambas oportunidades enfatizó que las estimaciones no son otra cosa que escenarios que se pueden ir modificando conforme evoluciona la epidemia en el país.

En Palacio Nacional mencionó que hay que tener “escenarios plausibles, el ‘si y sólo si’, es decir que dependiendo las condiciones en que ocurra, habrá consecuencias. No descartamos 30 mil o 35 mil fallecimientos, y es el intervalo plausible de lo que podemos encontrar”.

Apenas el pasado 3 de junio, en entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal aseguró que la pandemia no está domada y calculó que la cifra máxima de fallecidos por el coronavirus en nuestro país sería de 30 mil personas. “Al inicio, en febrero, aproximadamente la tercera semana de febrero, hicimos una estimación del número de casos totales [de infección]; en esa misma predicción teníamos en promedio 12 mil 500 [fallecimientos], y esto lo dije en una conferencia de prensa el 27 de febrero, 12 mil 500 con un intervalo que iba de 6 mil u 8 mil hasta 25 mil o 30 mil, todo eso fue un ejercicio de predicción.

Anoche, López-Gatell indicó que las estimaciones iniciales se realizaron al tomar como base lo que ocurrió en Wuhan, China.

En la conferencia que encabezó López-Gatell en Palacio Nacional, en el cuarto día de la llamada nueva normalidad, José Luis Alomía, director de Epidemiología, presentó el panorama actual, que corresponde a 105 mil 680 contagios de Covid-19, 4 mil 442 más que los reportados el día previo, así como 12 mil 545 fallecimientos, un incremento de 817 con respecto al pasado miércoles.

Alomía Zegarra mencionó que a la fecha existen mil 33 defunciones sospechosas, por lo que la cifra de 12 mil 545 puede aumentar en los siguientes días.

En otra intervención, Hugo López–Gatell destacó que las 817 muertes no ocurrieron en las últimas 24 horas, sino que fueron reportadas por las diferentes entidades.

Hugo López–Gatell lamentó el fallecimiento de Giovanni López y afirmó que ninguna acción que comprometa la vida de una persona se puede justificar en pro de la salud.

Cuestionan legisladores

Más temprano, ante integrantes de la Cámara de Diputados, el subsecretario también elevó la cifra de 30 mil a 35 mil el número de posibles decesos y aseguró que la curva de la pandemia se podría prolongar hasta octubre en capitales como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Al tener una reunión virtual con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, López-Gatell dijo que la información generada una vez que transcurrió la epidemia en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, así como en otros países, los ha llevado a visualizar la conveniencia de tener estimaciones locales, y no asumir, como todavía pareciera estar presente, la idea equívoca de que hay una sola epidemia nacional.

En el encuentro, López-Gatell fue duramente cuestionado por las bancadas de oposición por la falta de pruebas para detectar Covid-19, por los pocos insumos que tiene el personal médico, por las muertes de médicos y enfermeras, así como por las diferentes fechas de pico de la pandemia y por las diversas cifras de estimación de muertes.

López-Gatell adelantó que en los próximos días el gobierno federal hará un pronunciamiento sobre las pruebas rápidas, pero descartó que la Federación las vaya a adquirir o a usar para monitorear el avance de la pandemia, pues podrían ser dañinas para la población.

“La postura va a ser, se los anticipo, que las pruebas no se recomiendan para su uso médico, tampoco en salud pública, no las van a adquirir por lo tanto las entidades públicas federales y recomendaremos a las estatales que no las adquieran, que no las utilicen, porque tienen consecuencias posiblemente dañinas para la población, en la medida en que puedan llevar a falsos-positivos o falsos-negativos y causar una sobreconfianza en el primer caso o confusión, en el segundo”, dijo.