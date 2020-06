Esto no es Nueva York, dice AMLO; insiste en que se domó la pandemia

Palenque, Chiapas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su administración ha logrado domar la pandemia de coronavirus porque en el caso del Valle de México esto “no es Nueva York”.

“Vuelvo a las comparaciones, eso no es Nueva York, es distinto, entonces yo espero que ceda la pandemia y si no es así tomaremos las medidas que se necesiten y no tenemos mayor problema porque la gente a pesar de que ya lleva tiempo en el confinamiento actúa con mucha responsabilidad, pero no queremos también exagerar”.