Estrategia del gobierno federal empobrece regiones indígenas: diputada

Adela Pérez Espinoza, diputada local de San Felipe Orizatlán, denunció que las políticas públicas emprendidas por el gobierno federal han empobrecido las regiones indígenas de su distrito, al detener el flujo de efectivo.

Esto luego de advertir que en comunidades indígenas de Tlanchinol, Xochiatipan, Atlapexco, Huazalingo y Yahualica, los beneficiarios no han podido cobrar los recursos otorgados a través del Programa del Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ya que no hay sucursales bancarias cercanas.

“Lamentable y triste esta situación para nuestros hermanos de los pueblos indígenas de mi región; se habla de una cuarta transformación que se ha festejado, que todo iba a mejorar, pero no es así; esto mantiene detenido el flujo de efectivo, pues no hay dónde sacarlo”, dijo en entrevista con AM Hidalgo.

La también legisladora del PRI advirtió que la nueva política pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de depositar los recursos en instituciones bancarias, dificulta a los adultos mayores trasladarse a otras localidades, como Huejutla, para retirar el efectivo.

Puso como ejemplo las comunidades apartadas del municipio Xochiatipan, en las cuales los habitantes tardan hasta tres horas para trasladarse a Huejutla; esto, dijo, no solo quita tiempo a las personas, sino recursos y los pone en peligro.

Hay adultos mayores y personas con discapacidad, beneficiarios, que tienen que hacer el doble de esfuerzo para trasladarse, muchos de ellos tienen que caminar hasta llegar a la carretera para tomar el transporte público”, señaló.

Finalmente, la legisladora de San Felipe Orizatlán dijo estar a favor de que los recursos se entreguen de forma directa a los beneficiarios; sin embargo, consideró que el gobierno federal debió pensar antes en las limitaciones que tienen los pueblos indígenas.