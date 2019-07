Estrena Hidalgo modelo educativo para hijos de migrantes

Omar Fayad Meneses, gobernador del estado, anunció que Hidalgo será punta de lanza en la implementación del Programa Educación Básica en Línea (EBEL), el cual permitirá que hijas e hijos de migrantes en cualquier parte del mundo, cursen estudios validados por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

En el marco de la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, el mandatario hidalguense señaló que a través de un convenio de colaboración con The American Institute of the Gifted & Talented, esta novedosa herramienta contará con los planes y programas de estudios basados en la SEPH.

La oferta de EBEL contempla desde primer grado de primaria hasta tercero de secundaria, además de un curso intensivo de inglés que cumplirá con los requerimientos educativos básicos, de acuerdo con los estándares establecidos por el estado de Texas, Estados Unidos, y que otorgará validez oficial en ambos países.

Al respecto, Windy Fama, directora del centro educativo The American Institute of the Gifted & Talented, señaló que este anuncio también es una forma de celebrar los lazos de hermandad que existen entre México y Estados Unidos, por lo que, a la par de brindar herramientas educativas para que la niñez mejore su calidad de vida, el modelo EBEL protegerá uno de sus derechos constitucionales más importantes.