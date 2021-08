Estudiante sufre discriminación por entregar tarea sobre “Betty, la fea”

Argentina.- Una estudiante colombiana denunció a través de sus redes sociales que luego de que entregara una tarea basada en la famosa novela "Yo soy Betty, la fea", sufrió discriminación y xenofobia por parte de su profesora.

La usuaria @lindaisabelat compartió su experiencia de como ha sido estudiar en la Universidad de Belgrano, en Argentina, por medio de su cuenta de Instagram.

La joven considera que su trabajo es denigrado por parte de una docente con la que ha tenido problemas desde hace tres años. Relató que solamente le falta aprobar la materia de dirección de arte para la cual ha presentado el examen en repetidas ocasiones.

Recientemente se pueve ver a la estudiante en un video llorando por un incomódo momento que paso cuando le presentó a su maestra un trabajo basado el la serie colombiana "Yo soy Betty, la fea".

Luego de exponer su tema, la docente mencionó que es una telenovela “espantosa” y con una muy mala calidad audiovisual.

¿No tenés una cultura de ver buen cine? Es espantoso todo lo que me estás mostrando. Pero no es porque me guste o no, es por la mala calidad de las referencias... ¿Vos no ves cine, series, fotografías? Digo, ¿para qué estudias una carera audiovisual?", refirió la maestra.