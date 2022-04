Evitar nueva ola de COVID en Hidalgo es responsabilidad individual: secretario

Evitar una nueva propagación de contagios por COVID debe ser responsabilidad individual, puesto que la pandemia continúa y la actual temporada vacacional de Semana Santa no debe ser pretexto para relajar las medidas biosanitarias.

Así lo manifestó en entrevista el secretario de Salud en Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera quien agregó que las medidas biosanitarias están vigentes, deben ser atendidas por la población y que las autoridades vigilarán que se cumplan.

El secretario rechazó incongruencia entre este llamado y la flexibilidad de las medidas preventivas, pues aunque existe la autorización de aforos a 90 por ciento, el margen restante debe observarse dentro de los protocolos, según defendió.

Benítez Herrera dijo que se flexibilizaron las medidas ante la baja de contagios por COVID y la necesidad de reactivar la economía, donde prestadores de servicios y comerciantes esperan recuperarse en esta temporada vacacional.

“Pero eso no debe significar que ´corren los caballitos´, los protocolos biosanitarios deben continuar, pues la pandemia no ha pasado”, dijo, y pidió a la población tener responsabilidad, salgan o no de paseo, pues la emergencia continúa.

El funcionario anticipó que al finalizar la actual temporada vacacional habrá una evaluación sobre la situación sanitaria, a partir de lo cual podrían tomarse nuevas decisiones para preservar la salud de la población en general.