Exhiben a mujer por no pagar préstamo y se vuelve viral

Una usuaria de Facebook identificada como VG Griss decidió denunciar una "estafa" de la que había sido víctima por parte de una mujer.

De acuerdo a medios locales, ambas son de Monterrey, por lo que Griss alertó a todas las personas respecto al modo en que la supuesta estafadora de quitó su dinero.

En la publicación de puede leer que la la también usuaria de Facebook identificada como Perla, un día recurrió a ella para solicitar su ayuda. Aparentemente, la presunta estafadora se encontraba en un momento muy difícil, situación que es conocida por algunas personas que forman parte del mismo círculo social. Perla se comunicó con Griss, quien afirma tener audios de la mujer al borde del llanto, lo que le provocó una gran tristeza.

Perla había solicitado un préstamo a Griss pero ella se negó porque ella no se dedica a ese tipo de negocios, a pesar de que su esposo sí. Después de explicarle la situación, la insistencia de Perla continuó, por lo accedió a prestarle el dinero.

Sin embargo Griss no contaba con que Perla le daría largas para pagarle y le decía que le despositaría. Ante la desesperación de no recibir su pago, Mayra decidió denunciar públicamente a Yatziri, nombre con el que registró el teléfono de la mujer en cuestión. La gota que derramó el vaso fue que Perla cerró su cuenta de Facebook, abrió una nueva y ya no contesta los mensajes de Griss, quien asegura que la "agarró de su mensa".

Te compartimos la publicación en donde se adjunta evidencia.

