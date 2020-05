Exhorta familiar de fallecida por COVID-19 a tomar con seriedad las medidas sanitarias

La hermana de Juana Corona falleció el pasado 7 de mayo por COVID-19 en el Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca, por lo que exhortó a la sociedad a tomar en cuenta las medidas sanitarias implementadas por autoridades.

“Solo les pido que tomen en consideración a los demás, mucha gente se lo toma a la ligera, afirman que este virus no existe, pero ojalá se den cuenta que es real”, dijo.

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, la mujer narró que su hermana se desempeñaba como médico en dos clínicas particulares, una en el estado y otra en la Ciudad de México (CDMX), pero pidió reservar los nombres para seguridad del personal que labora en esos sitios.

“No supimos dónde adquirió el contagio, ella viajaba constantemente de Pachuca a la CDMX. Hasta el momento no hay personas contagiadas en estas clínicas, no nos han reportado otros casos, pero creemos que no fue en esos sitios”, dijo.