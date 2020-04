Exige PAN congruencia a Raúl Camacho: está o no con el partido

Cornelio García Villanueva, presidente del PAN en Hidalgo, pidió congruencia a Raúl Camacho Baños, alcalde de Mineral de la Reforma, quien ha sido señalado de tener vínculos con el grupo universidad, afín al partido Morena.

Aunque el alcalde no es militante del PAN, ha manifestado coincidir con su ideología y principios, al igual que su esposa Areli Maya Monzalvo, diputada local con licencia. Sin embargo, en últimas fechas han permanecido distantes del blanquiazul.

“Cuando representamos algunas siglas, debemos de ser congruentes. Hay cosas que nos motivan y nos mueven como son principios e ideales, y en el PAN los tenemos muy marcados y no podemos ir contra ellos”, señaló García Villanueva.

En el caso de la diputada Areli Maya, señaló que en diferentes ocasiones “le manifesté que ‘si tú te sientes cómoda en otro lugar, adelante’, no pasa nada, con el alcalde el tema es igual”, dijo.

Hace unas semanas, Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada panista en el Congreso local, aseguró que Camacho Baños traicionó al PAN y hoy tiene compromisos con el grupo universidad que encabeza Gerardo Sosa Castelán.

En ese sentido, Cornelio García aseveró que “lo que no nos agrada en la dirigencia es la incongruencia: se está o no se está, se es o no se es. Ese es el tema”, sentenció.