Exigen agilizar proceso interno en IEEH por fallas en PREP 2020

Tras un año y cuatro meses del fallo en el PREP 2020 en las elecciones de ayuntamientos en Hidalgo, aún no hay avances de la investigación interna del Instituto Estatal Electoral (IEEH), por lo que representantes de partidos pidieron al órgano de control interno agilizar el proceso antes que inicien las campañas del actual proceso para evitar suspicacias y dudas del mismo.

Rafael Sánchez Hernández, representante suplente del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que en una de las respuestas les dijeron que no pueden decir el estado que guarda el proceso de sanción seguido en la contraloría interna porque es información reservada, por lo que pidió una reunión privada con el contralor interno y el consejo general para que explique qué es lo que han hecho y a quién han sancionado.

Comentó que el INE ya removió a dos consejeros del IEEH, mientras que a nivel local siguen a ciegas sin saber exactamente qué se está haciendo contra los servidores públicos involucrados y contra la empresa Megaweb contratada, además lamentó que la destitución de la exconsejera presidenta y el exconsejero electoral haya ocurrido en pleno proceso electoral.

Reiteró la petición de citar al contralor para que explique cómo va el proceso interno y ver si ya cumplió con los procedimientos y tiempos para sancionar.

“No puede ser que alguien más esté pagando los platos rotos, y a lo mejor hay personas responsables al interior de la institución que no han sido sancionados, inclusive la propia empresa queremos saber el estatus de la propia empresa, que se nos explicó en la sesión que no se le había pagado recurso alguno. En el INE le dan velocidad a este tema y aquí vamos como tortugas, y no acepto lo que se nos está informando el órgano de control interno”, expresó.