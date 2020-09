Exigen en Congreso local justicia por asesinato de Mariana y desaparición de mujeres

Desde el Congreso de Hidalgo se hizo un llamado a la justicia por las desapariciones y asesinatos de mujeres en el estado. Se citaron nombres como el de Mariana Zavala, adolescente del municipio Tlahuelilpan, quien fue encontrada sin vida el pasado 10 de agosto en Chilcuautla.

Al proponer un minuto de aplausos durante la sesión del Congreso local, a fin de apabullar el silencio de la impunidad, dijo que “es lamentable que los familiares de las víctimas mendiguen justicia, cuando esta es una responsabilidad de las autoridades”.

Ejemplificó un supuesto en el que “una madre llega a su casa, después de un día agotador de trabajo, se encuentra que su hija está desaparecida o no llegó. En ese momento no sabe a quién acudir porque las instancias no le hacen caso, tal vez recibirá una palmada (de la autoridad) y le dicen ‘seguro llega más tarde’ o ‘se me hace que se fue con su novio’, eso no puede ser posible”, externó.