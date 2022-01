Exigen madres y padres regreso a clases presenciales en Nicolás Flores

Esta mañana madres y padres de alumnos en la escuela primaria bilingüe Francisco I. Madero, ubicada en el municipio Nicolás Flores, realizaron una manifestación pacífica frente a la institución para exigir el retorno a clases presenciales.

Marselo Arroyo, representante de las personas inconformes, recalcó la urgente necesidad de que los niños vuelvan a las aulas, al aseverar que además de un derecho es también importante que los menores aprendan en forma adecuada.

"No es lo mismo que hagan sus actividades en casa a que vayan a sus clases, el aprendizaje no es el mismo, no se puede comparar para nada porque allá ya tienen un horario corrido, un espacio dedicado a cada materia y los maestros están preparados para ello", argumentó.