Exigen restauranteros de Hidalgo fecha de reapertura

Cacerolas, sartenes, charolas, pocillos, cucharas y cualquier utensilio de cocina que hiciera ruido, fueron instrumentos de protesta de meseras, meseros, cocineras, ayudantes y propietarios de restaurantes quienes piden a las autoridades una fecha de reapertura ya que necesitan trabajar.



Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Hidalgo se manifestaron este martes frente a palacio de gobierno, al señalar que más de 20 mil familias dependen de sus ingresos por lo que exigieron la pronta reapertura de los restaurantes.



Al grito de “¡Queremos trabajar, queremos trabajar!” hicieron sonar sus utensilios para que las autoridades los recibieran y les autoricen abrir sus negocios, ya que dijeron, los restaurantes no son focos de contagio.

Queremos que nos escuchen, queremos trabajar, ya no queremos mesas de diálogo, queremos una fecha de apertura, todos queremos regresar a trabajar”, señaló uno de los inconformes mediante un megáfono.

Distribuidos en plaza Juárez de Pachuca, con cubrebocas, googles y con la sana distancia los manifestantes pedían les permitieran laborar; algunos con enormes pancartas con leyendas de “cacerolazo por nuestro México restaurantero”, “Los restaurantes no somos focos de contagio”, “El semáforo rojo no debe frenar la economía, no más empleos perdidos”, y “Abrir para vivir”.

También se sumaban diversas historias compartidas en cartulinas de colores, como la de María de los Ángeles quien es cocinera y menciona que sus gastos no paran, y no tiene cómo pagar sus deudas o los alimentos de su familia.



Santiago, ayudante de cocinero que se quedó sin ingresos; Verónica, una mesera de la que su familia depende de sus ingresos; y una mesera que es estudiante y no tiene cómo pagar los gastos escolares; entre muchos casos similares.



El 18 de enero Hidalgo regresó a rojo en el semáforo epidemiológico, por lo que autoridades estatales decidieron reforzar las medidas sanitarias para detener el repunte de contagios de COVID-19, entre ellas el cierre de negocios no esenciales.



No obstante, la Secretaría de Salud federal anunció que la entidad seguirá en alerta máxima del primero al 14 de febrero.