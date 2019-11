Exigen vecinos conclusión de carretera en Atotonilco de Tula durante desfile

Durante el desfile conmemorativo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana en Atotonilco de Tula, vecinos de la comunidad El Refugio se incorporaron al contingente con una lona de protesta para exigir la conclusión de la carretera que va de la cabecera de su municipio hacia Apaxco, misma que se encuentra bloqueada desde ayer.

Poco antes de que el contingente llegara a la zona centro de Atotonilco de Tula, un grupo de vecinos de El Refugio se incorporó para llamar la atención del alcalde, quien visitaría esta comunidad ayer, martes, “pero hasta el momento no le ha dado la cara a la comunidad”, afirmaron.

Durante el desfile, los inconformes hicieron un alto frente al templete donde se coloca la asamblea municipal, pero el presidente municipal Raúl López Ramírez estuvo ausente, por lo que no atendió a los manifestantes.

Al respecto, Bernabé Eurosa González, vecino de El Refugio, aseguró que el alcalde externó a un grupo de pobladores que no quiere ir a la comunidad pues teme por su integridad física; sin embargo, el habitante mencionó que la protesta ha sido pacífica en todo momento.

Además, declaró que López Ramírez ha dicho que esa carretera no es de su incumbencia, pese a que este mismo año se comprometió a terminar la obra a la que le faltan guarniciones, banquetas, ciclopista, iluminación eléctrica, además de dos kilómetros y medio del tramo que va hacia Atitalaquia.

“No nos ha querido atender (López Ramírez), tuvimos una cita con él agendada a las nueve de la mañana de ayer y es la hora que el señor no se presenta porque tiene miedo de su integridad física. Nosotros no estamos actuando violentamente, nos estamos manifestando en forma pacífica y no nos quiere atender”, dijo.