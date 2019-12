Explora PESH alianzas con PVEM, PT y Morena para elecciones de 2020

El Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) ha tenido acercamientos con las dirigencias del PVEM, PT y Morena para ver una posible coalición para las elecciones de 84 municipios en 2020.

Así lo informó Sharon Madeleine Montiel Sánchez, presidenta del PESH, quien este día entregó al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) su plataforma electoral para la elección del próximo año.

Hemos tenido pláticas con dirigentes de otros institutos políticos pero, aún son sólo pláticas. No está nada definido pues tenemos que ver si es conveniente para los propios partidos, la militancia y la ciudadanía”, señaló. Pese a que en días pasados, Luis Enrique Cadena, secretario de organización de Morena, dijo que hará una petición a su dirigencia nacional para que no haya alianza con el PESH ya que en las elecciones presidenciales de 2018 no hubo respaldo al entonces excandidato Andrés Manuel López Obrador.