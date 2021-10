Expromotores de financiera Te Creemos defraudan a mujeres de Actopan

Habitantes de Actopan acusan de fraude a una expromotora de la financiera Te Creemos, a quien entregaron cantidades de dinero que la señalada no reportó a la empresa, toda vez que dejó de laborar en ella, pero no lo informó a los clientes.

Quien se dijo afectada, Ariana Islas, señaló a Karina Cabrera Gómez y a su esposo, Jorge Coria Hernández, de realizar cobros semanales a nombre de la financiera, dinero que nunca se reportaron en las respectivas cuentas.

"Ellos siguieron haciéndose pasar por trabajadores, pasaban a realizar los cobros y ahora resulta que la financiera dice que ese dinero no está. Cuando se les dijo que si se pagó, nos responden que Karina y Jorge ya no trabajan ahí".

En la misma situación se encuentra Alma Lilia Rosas, quien explicó que a lo largo de tres años que lleva con este tipo de créditos grupales, nunca había tenido problema alguno, hasta ahora, algo que le preocupa y también le molesta.

Con esta situación se daña su historial crediticio y "en mi caso nunca he quedado mal, siempre he trabajado muy bien. Ahora por culpa de estas personas hasta tengo ya atrasos en mis pagos y nadie me quiere recuperar mi dinero".