FOTOS. Celebran baby shower de una yegua en Yucatán

Una yegua llamada Camila está a punto de dar a luz a su cría, y como sus dueños la consideran parte de la familia decidieron organizar un baby shower para celebrar la llegada del protillo. La celebración llevada a cabo en Yucatán se viralizó en redes sociales.

Se que no eres un humano pero yo te amo como si lo fueras eres nuestra hija...Eres muy importante en nuestras vidas camila", se lee en la publicación.

Te puede interesar: Indignación por un jinete que obligó a su yegua a beber una botella de champán

La usuaria Erika Couoh compartió las imágenes del festejo en su cuenta de Facebook y la publicación se llenó de comentarios positivos, pues aplaudieron el trato que le dan a su mascota.

El amor a ellos es eterno, yo cuando perdí mi a mi hijo chihuahua me dolió mucho. 5 años y duele mucho aún, me puse su nombre en un tatuaje. Así jamás lo olvidaré. Primera vez que veo esto y me llena de alegría y dicha. Bendiciones a la familia y la princesa".