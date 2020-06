Falso que haya brote de COVID-19 en mercados de Pachuca: locatarios

Juan Filiberto Rojas Herrera, secretario general del mercado Barreteros, aseguró que hasta el momento no existen positivos de COVID-19 en locatarios de mercados en Pachuca, solo han reportado casos en la Central de Abasto, aseguró.

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, el comerciante expresó que es noticia falsa la que habla de un brote entre locatarios, lo cual, señaló, puede ser perjudicial para los vendedores, pues sus ventas han disminuido 50 por ciento, dijo.

“Desde que empezó esto (contingencia sanitaria) nos hemos coordinado con presidencia (municipal de Pachuca). Todos los mercados sanitizamos diario, en la mañana, tarde y noche, nos han apoyado con cloro”, aseveró.

Además, el comerciante agregó: “(El brote entre locatarios) es una mentira, no hemos tenido algún caso, donde sí se supo es en la Central de abasto. En los mercados no, ningún mercado. No sé quién es la persona que miente, pero es evidente que nos quieren perjudicar”.

El vendedor de barbacoa expresó que se reúnen cada semana con los líderes de los 14 mercados de Pachuca, quienes han implementado las medidas de suministrar gel antibacterial en entradas y salidas y operar a 50 por ciento de su capacidad.

Rojas Herrera hizo un llamado a los pachuqueños a que consuman en los mercados y apoyen el comercio local: “Tenemos lo mismo que los centros comerciales”. Agregó que incluso han habilitado el envío a domicilio.

NO EXISTE BROTE EN MERCADOS: FUNCIONARIO

En tanto, el director de Comercio y Abasto de Pachuca, Jorge Ayala, aseveró que no existe un brote de COVID-19 en los mercados de la ciudad y que una persona que se identificó como líder de comerciantes fue quien difundió esa versión.

Además, Ayala también señaló que es falso que un comerciante del mercado Primero de Mayo haya muerto por esa enfermedad y refirió que hasta el momento no hay ningún caso confirmado de coronavirus entre los locatarios.