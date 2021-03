Falta Movi Parq a audiencia de alegatos  

El representante legal de la empresa Movi Parq no acudió a la audiencia de alegatos que tenía con el Comité de Concesiones de Servicios de Pachuca, luego que la alcaldía suspendió los parquímetros por operar con una licencia de funcionamiento vencida y no otorgar al municipio 4 millones de pesos derivado de multas.



El Comité se reunió para escuchar los argumentos que pudiera tener a su favor la empresa, pero al no presentarse ha perdido tal derecho.



Con esto concluye el procedimiento administrativo y por consiguiente se dictará la resolución con los elementos que integran el expediente.



Hasta el momento la empresa tampoco ha presentado pruebas a su favor o en su defensa.



El Comité de Concesiones de Pachuca tiene un plazo de 15 días hábiles a partir de este viernes 19 de marzo para emitir la resolución que en derecho proceda.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.