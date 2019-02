Falta a audiencia defensa de exdirector financiero de Salud

El exdirector de Administración y Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Hidalgo, Pablo P.V., acusado por peculado, se quedó sin abogados durante su audiencia intermedia. Por no acudir, su defensa podría ser acreedora a una multa.

La mañana de este lunes, el imputado por el desvío de 51 millones de pesos de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) se presentó vestido de reo a la sala tres de los juzgados penales de oralidad.

Sin embargo, ninguno de sus dos abogados particulares figuró en la audiencia, aun cuando el juez decretó un receso de diez minutos para dar tiempo a los asesores legales del caso, quienes no llegaron.

Por tal motivo, el juez de control, Víctor Manuel Portela Ortiz, resolvió postergar la audiencia.

Los abogados del imputado deberán justificar su falta, de lo contrario, podrían ser acreedores a una multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actual es de 84 pesos con 49 centavos.

Es decir, en caso de que los abogados del exdirector de recursos financieros del sector Salud no fundamenten ante el juez su falta, podrían pagar mil 689 pesos.

Cabe recordar que el imputado, quien está recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, es hijo del extitular de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Pablo P.M.

Esta última persona, también enfrenta procesos legales por peculado.

PIDIÓ MP DECRETAR ABANDONO DE LA DEFENSA

Ante la ausencia de los abogados, el Ministerio Público (MP) solicitó al juez de control declarar que el imputado fue abandonado por sus abogados y así interponer uno de oficio.

Sin embargo, el acusado de peculado, P.P.V, dijo que no quería cambiar a su defensa particular y agregó que desconocía el motivo por el cual no llegaron sus representantes.

Ante la declaración del acusado, el juez postergó la audiencia intermedia para que pueda ser desahogada con posterioridad con los abogados que conocen los hechos de la carpeta de investigación.