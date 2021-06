Falta de formación policial ocasionó muertes de Beatriz y Leobardo: Seiinac

Los hechos que derivaron en la muerte de Beatriz y Leobardo no son actos aislados, tienen que ver con la poca formación de los policías para actuar desde un enfoque de derechos humanos y con apego a los mismos”, indicó el director ejecutivo de Seiinac, Rafael Castelán Martínez.

Tras los fallecimientos de la doctora Beatriz en la galera de la policía municipal de Progreso y de Leobardo H.R., habitante de Xuchitán, San Salvador herido por un elemento policiaco estatal durante una manifestación, el activista mencionó que en esos y otros casos se evidencia la falta de formación policial.

Les falta capacitación a los policías para aplicar protocolos, en estos dos casos es evidente, pero hay muchos otros en todos los municipios por parte de la policía estatal. No son actos aislados, tiene que ver con la poca formación para actuar desde un enfoque de derechos humanos y con apego a los mismos”.

El titular de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac) consideró necesario revisar los protocolos policiacos para ver si cumplen con los más altos estándares en derechos humanos, ya que con los recientes casos donde dos personas fallecieron a causa del actuar policial, es evidente que no.

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) deben impulsar la tarea de revisar y modificar los protocolos para que casos como los de Beatriz y Leobardo puedan evitarse.

Castelán Martínez informó que Seiinac ingresó ya una solicitud para abrir una mesa de trabajo directamente con las dependencias estatales mencionadas y con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y formación de derechos humanos.

El director de Seiinac indicó que las capacitaciones no solo tienen que ser sobre los protocolos para el uso de la fuerza, sino también al aplicar los protocolos en casos de feminicidios.

Muchos policías municipales o estatales no practican los protocolos al ser primeros respondientes ante esos hechos y lo que esperamos cuando encuentran indicios o el cuerpo de alguna mujer, es que cuiden la escena del crimen con perspectiva de género”, comentó.

Lo anterior, para que no invadan y respeten todos los indicios, incluso no nada más acordonar el espacio donde está el cuerpo, sino cuidar la mayor cantidad de pistas para que después pueda hacerse la investigación con perspectiva de género.

Otro punto es la toma de decisiones que tienen que ver con la cadena de mando, pues muchas decisiones de la policía municipal o estatal no las toman si quien está al frente no les dice que lo hagan y son sus altos mandos los que les ordenan qué hacer o por el contrario, no les dicen qué hacer e incurren en actos de omisión como el caso de Progreso”.