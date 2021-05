Fatiga, fiebre y dolores musculares, reacciones de docentes tras recibir vacuna CanSino en Hidalgo

Fatiga, fiebre, dolores de cabeza y musculares son parte de las reacciones que ha padecido personal del sector educativo de Hidalgo tras la aplicación de la vacuna CanSino contra COVID, de acuerdo con testimonios de quienes recibieron la dosis el primer día de la jornada.

El 12 de mayo inició en el estado la jornada de vacunación contra coronavirus para docentes y personal administrativo de los diferentes niveles de educación, varios de ellos compartieron en grupos de Whatsapp y otros redes sociales fotos de su experiencia, donde la mayoría coincidió que tuvieron efectos secundarios fuertes tras recibir el biológico.

Emmanuel Espinosa, de 31 años, docente en la carrera de Historia de México de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) comentó en entrevista que fue vacunado el miércoles 12 y tras recibir la inmunización se sentía débil, con cansancio, somnoliento y con dolor de cabeza.

“Tras dormir la noche del miércoles, que fue el día que me vacunaron, amanecí con un dolor de cabeza más intenso y mormado, como si me quisiera dar un resfriado o fiebre. En el transcurso del jueves y hoy (viernes) ya me he sentido mucho mejor, pero persiste la sensación de fatiga”, explicó.

Mencionó que luego de la vacuna las personas estuvieron en observación cerca de media hora para ver que no tuvieran reacciones negativas y las recomendaciones fueron bañarse con agua tibia si presentaban fiebre, mantenerse hidratado, evitar el consumo de alcohol mínimo 72 horas, entre otras indicaciones.

Nelly Ubaldo de 44 años, quien imparte clases en la Universidad Interamericana (UNID) en Pachuca, compartió a AM Hidalgo que solo presentó cansancio y tras dormir un par de horas se sintió mejor y hasta este viernes solo tiene molestia en el brazo donde recibió el piquete.



El problema, dijo, es que en la sede del CREN Benito Juárez de Pachuca a ella y a las personas que acudieron a vacunarse no les dieron mayores recomendaciones y tras desconocer que no debía comer carne de cerdo, lo hizo y presentó inflamación en el estómago. Comentó que algunos de sus compañeros se pusieron mal.

“HORRIBLE, TUVE DOLOR MASIVO”

Por su parte, Kirely Macedo, de 31 años, quien es docente en la carrera de comunicación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la UAEH, indicó que los síntomas fuertes los presentó el día de la vacuna, en la noche, “horrible, tuve dolor masivo”. Sin embargo, asoció la reacción a que es alérgica a las vacunas, “incluso la de la influenza me tumba”.

Recordó que la vacuna no le dolió, pero empezó con los síntomas la noche del miércoles 12, “empecé con dolor muscular en todo el cuerpo, dolor en las piernas, brazos, espalda y después empecé a tener fiebre. Conforme pasó la noche no era dolor, era ardor, no me podía mantener ni acostada, ni sentada, literal era en todo el cuerpo, el brazo se me hinchó poco”.

Detalló que al día siguiente “estaba con todo hinchado, las piernas los pies, ya no tuve fiebre afortunadamente y el dolor fue cesando conforme iba pasando el día, en la tarde-noche estaba mejor. Lo que tengo hoy (viernes) es dolor en el brazo y en la parte de la espalda. Si cargo cosas me siento débil todavía”.

Para Itzel Jiménez, de 28 años, quien es profesora de preescolar dependiente de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) los síntomas tras la vacuna fueron menores, ya que dijo, tuvo mucho cansancio y un poco de dolor de cabeza.

Mismo caso fue para Erika Hernández, de 34 años, quien es personal administrativo de la SEPH. Comentó que tuvo ligero dolor de cabeza y molestia en el área de vacunación.

Este viernes concluye la jornada de vacunación para docentes, administrativos y demás personal, tanto de escuelas públicas como privadas y de acuerdo con cifras oficiales, del 12 al 14 de mayo esperaban inmunizar a 79 mil 653 personas del sector educativo en 31 sedes distribuidas en Hidalgo.