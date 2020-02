'Fátima pudo ser encontrada con vida y nadie nos hizo caso', dice tía

CDMX.- Sonia López, tía de la niña Fátima Cecilia, cuyo cuerpo fue encontrado este sábado en la alcaldía de Tláhuac, aseguró que la menor pudo haber sido encontrada con vida, pero las autoridades no hicieron caso a las denuncias de la familia.

Ella pudo haber sido encontrada con vida, pero nadie nos hizo caso. Pensaron que no íbamos a reclamar el cuerpo de Fátima y aquí estamos", dijo a los medios

Respecto a los señalamientos que han hecho algunas fuentes de que la madre de la menor sufría problemas mentales que no le permitían cuidar de forma correcta de Fátima, Sonia confirmó que esto también fue ignorado por las autoridades.

"Había un proceso de salud mental y no se siguió. No sólo por parte de la familia, si no también de los vecinos. Se pidió que se le diera atención. Se pidió que cuidaran de la madre, porque también es una víctima aquí. Y nadie nos hizo caso", denunció.

Además, acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de no haber cumplido con su compromiso de cambiar las cosas y que la Fiscalía no ha dado los resultados esperados.

"No es posible que hayan pasado tantos días, que la familia haya sido quien haya tenido que dar todas las pistas, que haya tenido que hacer todo el trabajo para que se encontrara a Fátima", denunció.

Exigen mayor seguridad en las escuelas

Además, Sonia López exigió que se revisen los protocolos en las escuelas al entregar a los menores a la hora de la salida.

"No es posible que porque la madre haya llegado tarde alguien se aprovechara de esta situación y hoy estemos recogiendo su cuerpo (...) Si el presidente está tan comprometido, entonces que haga su trabajo, que mejoren las instancias", denunció.

Este lunes, padres de familia y vecinos se manifestaron a las afueras de la escuela Enrique C. Rébsamen, de donde Fátima fue llevada por una mujer que no ha sido identificada. De acuerdo con algunos familiares, la madre llegó 20 minutos tarde para recoger a la menor y las autoridades de la escuela la dejaron en la calle, momento en que una mujer aprovecho para llevársela.