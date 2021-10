Favoritismo frena iniciativas en cabildo de Pachuca: síndica jurídica

Iniciativas en el cabildo de Pachuca, como la ampliación del panteón municipal, han sido frenadas por temas partidarios, aseguró la síndica jurídica Liliana Mera Curiel, quien acusó marcada tendencia en favor del PRI, instituto político del cual emana el alcalde Sergio Baños Rubio, sin respetar el equilibrio democrático.

En entrevista, la síndica jurídica del ayuntamiento capitalino señaló que durante estos meses de trabajo en la alcaldía algunas iniciativas emanadas de su partido (Morena), han sido frenadas y rechazadas por intereses políticos, a pesar de ser de relevancia para la población, aseguró.

La asamblea municipal de Pachuca está integrada por el alcalde, una síndica procuradora hacendaria, una síndica procuradora jurídica y 19 regidores, de los cuales 11 son del PRI, cinco de Morena, dos independientes y una del PAN.

Según Mera Curiel, dentro de las sesiones de cabildo y las comisiones que de él se desprenden, hay una tendencia favorable al partido tricolor debido a su mayoría de regidores.

Dicha situación ha causado que algunas iniciativas presentadas por munícipes de Morena o independientes se encuentren “estancadas” o simplemente sean rechazadas sin siquiera considerar los beneficios que conllevan para la población de la Bella Airosa, reprochó.

Ejemplificó la propuesta hecha en marzo pasado con la cual se planteó realizar un estudio de ampliación para el panteón municipal, a fin de conocer sus alcances y analizar si es necesario buscar otro lugar para ampliar los servicios del mismo.

Pero tras cinco meses estancada en comisiones, a inicios de septiembre la iniciativa tuvo un resolutivo negativo. Para la síndica jurídica, la razón fue el desconocimiento que tuvieron algunos regidores sobre el presupuesto a ocuparse para el estudio, cuando este no representaba un gasto para la alcaldía, aseveró.

“La situación del panteón ya no da para más, el estudio no tenía ningún costo porque la Secretaría de Obras Públicas tiene una dirección de Proyectos que cuenta con una partida presupuestal para este tipo de asuntos. Tienen arquitectos, ingenieros, topógrafos, realmente lo único que se necesitaba era voluntad de realizar el estudio y no la tuvieron”, mencionó.