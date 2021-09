Fayad y Berganza víctimas de corifeos palaciegos, dice gobernador

Omar Fayad Meneses y Francisco Berganza Escorza fueron víctimas de aquellos que no están contentos, a quienes calificó el mandatario estatal como corifeos palaciegos.

El informe de actividades de la presidencia municipal de Pachuca reunió de nueva cuenta a ambos políticos, por lo que el gobernador volvió a abundar sobre la relación institucional entre los Poderes del estado.

Fayad Meneses dijo que muchos habían apostado a un pleito eterno, una diferencia constante y golpeteo continuo sin razón de ser, ya que en lo personal no ha existido nada entre ambos personajes, agregó.

Ambos hemos sido víctimas de aquellos que no están contentos: si nos llevamos bien, ya nos entregamos uno al otro y si no nos llevamos bien, es que estos no son políticos profesionales, ¿qué quieren? Yo, llevarme muy bien con el Congreso del estado y respetar la investidura de los diputados, sus decisiones y la autonomía de poderes”.