Felipe Valencia iba a ver a su padre enfermo de COVID, pero fue asesinado en el camino

Felipe Valencia Sarmiento fue asesinado la noche del 24 de noviembre de 2020 en Ciudad Sahagún presuntamente a manos de agentes ministeriales, según acusa su familia a cinco meses del homicidio, además, señala irregularidades en la investigación.

Entre las anomalías que reclaman se encuentra negación por parte de agentes ministeriales para que la esposa de Felipe acceda a las pertenencias que él llevaba al momento de ser asesinado, como su teléfono celular, el cual, paradójicamente, indican que solo puede ser entregado al dueño.

También acusan que fue demasiado el tiempo que transcurrió desde que trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que fue reconocido por la familia.

Felipe Valencia Sarmiento, de 48 años de edad, era padre de dos hijas y tenía 25 años de casado con Olga. Era residente de la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, en Ciudad Sahagún.

A decir de sus conocidos, era un hombre de trabajo. Formó parte de los cuerpos de socorristas de Cruz Roja, posteriormente se dedicó a colocar antenas para televisión satelital y, hasta antes de su asesinato, trabajaba en la planta principal de la empresa Bombardier, en Ciudad Sahagún.

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, Olga detalló que el caso se encuentra registrado ante el Ministerio Público de Apan con el número de expediente 03-2020-0903.

Felipe Valencia, al igual que muchas otras personas, sufrió en su familia los estragos de la pandemia de COVID-19 con varios decesos, entre ellos el de su hermana en los primeros días de noviembre del año pasado, hecho que derivó en el contagio de su padre, quien en ese momento se encontraba grave.

Ante el estado de salud delicado de su padre, Felipe acudía a su domicilio para cuidarlo, en la colonia IMSS de Sahagún, a cinco minutos de la casa de la familia Valencia, ruta que puede realizarse fácilmente a pie.

El martes 24 de noviembre de 2020, Felipe se dirigía a cuidar a su papá como en varias ocasiones, pero no llegó a su destino.

Aproximadamente a las 2:00 horas, Brenda, una de las dos hijas que tiene el matrimonio, llamó a su mamá para decirle que el estado de salud de su abuelo era muy delicado y que su padre no se encontraba con él, hecho que sorprendió a todos.

Es así como Olga emprendió la búsqueda de su esposo por las posibles rutas que se pueden tomar para llegar a la casa de su padre. Debido a la hora fue difícil encontrar alguna pista.

Yo pensé que lo habían asaltado o algo así y que lo iba a encontrar un poco golpeado. Como era de noche no veíamos bien el camino. Atrás de la escuela Secundaria Técnica 2 notamos una mancha que parecía ser de sangre frente a una casa. Fue ahí cuando me asusté”.

Tras encontrar la mancha de sangre, Olga fue alertada por un vecino del lugar, quien le mencionó que unas horas antes un hombre fue asesinado ahí. La descripción que le dieron del cadáver correspondía en un elemento con Felipe: los zapatos que portaba eran rojos.

Ante esta situación, la mujer no dudó ni un segundo y en compañía de su hija fueron en busca de alguna respuesta que les diera el paradero de su esposo. Acudieron a diversas funerarias donde no encontraron nada, hasta que un familiar les recomendó ir a las oficinas del Servicio Médico Forense en Apan.

Fue ahí donde se confirmó la sospecha, Felipe fue asesinado por un impacto de bala y el cuerpo se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con la esposa de Felipe, para contribuir en el caso se tiene la declaración de un hombre, del cual no dio a conocer nombre ni iniciales, quien refiere que los supuestos homicidas se presentaron como agentes ministeriales.

Olga narró que comenzó a notar diversas anomalías. En el trámite que se realiza en el Semefo, indicó, fue demasiado el tiempo transcurrido para que le permitieran identificar a su esposo y pudiera reclamarlo, casi 24 horas después de que los restos llegaron al lugar.

De igual manera, Olga acusó trato imprudente y déspota por parte de la representante del Ministerio Público, al hacer más largo el tiempo de espera para identificar el cuerpo y negándole el acceso a las pertenencias del fallecido, incluso cuando ya estaba acreditado el parentesco.

Otro cuestionamiento que tiene es sobre el teléfono celular de Felipe, que era resguardado por elementos ministeriales.

Esto, ya que al reclamar el aparato, respondieron a Olga: “El celular solo se lo podemos dar al dueño y usted no es”, situación que, dijo, no tiene sentido ya que el propietario era su esposo y había sido asesinado.

Sin más pruebas y con la investigación en cero durante 15 días, Olga recibió una visita inesperada, era una persona que le entregó videos de cámaras de seguridad ubicadas en el sitio de los hechos, donde se observa el homicidio y a las personas responsables.

Sobre estas imágenes, Olga mencionó que su abogado le prohibió hacer públicos los videos, pues entorpecería el curso de la investigación.

El material fue entregado al Ministerio Público, aunque Olga asegura que los agentes ignoraron por completo lo que se observa en las imágenes, rostros y pruebas del crimen que pudieron contribuir a la aclaración del caso, dijo.

Otro hecho que alertó a la familia ocurrió posteriormente, en el sepelio de Felipe. “Cuando mi hermano salió del funeral, un hombre le habló, no lo conocíamos ni era de la zona, le ofreció 12 mil pesos a cambio de parar las investigaciones, obviamente no los aceptamos”, narró Olga.

Tras no advertir avance en el caso, el 16 de abril del presente año Olga decidió acudir con Jonathan Guadalupe Valdez Rodríguez, director general de litigación poniente de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), quien tomó el asunto de manera directa.

Las investigaciones continúan en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y un asesor jurídico que contrataron a raíz de las irregularidades que la familia encontró en el expediente de los hechos.

Tenemos mucha impotencia, no es posible que maten a una persona cuando anda caminando libremente por la calle, se supone que eran agentes ministeriales, no representaba ningún peligro para nadie, al contrario, ellos son los que deben cuidarnos y así de fácil mataron a mi esposo, cobardemente, no le dieron la oportunidad ni de decir una palabra”, agregó la esposa de Felipe.