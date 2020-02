Feminicidio debe de reformarse para proteger a las víctimas: Gertz Manero

Ante el alza de los feminicidios en todo el país en los últimos cinco años, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), consideró que se debe de reformar este delito para combatirlo de manera más efectiva, y proteger a las mujeres, por lo que su postura “es contraria a lo que se ha publicado”.

En conferencia de prensa, el titular de la FGR, señaló que en los últimos cinco años el crecimiento del homicidio ha crecido un 35% mientras que los feminicidios han tenido un alza del 137% .

“En la Fiscalía encontramos un fenómeno que nos llamó mucho la atención: en el fuero común, el crecimiento desmesurado de los feminicidios en el país, nos llamó la atención porque si ustedes ven en los últimos cinco años, el crecimiento de los delitos de homicidio han crecido al 35% y en el caso de los feminicidios el asunto se disparó de una manera muy preocupante, porque en el feminicidio hubo un aumento del 137% en estos cinco años”.

“Es un fenómeno delictivo y criminal que no lo podemos nosotros hacer a un lado, porque es algo que es también fundamental en la justicia, sino hay justicia para los grupos que no pueden defenderse, que están en una situación de vulnerabilidad muy alta que son los ancianos, los niños, y las mujeres, no estamos cumpliendo con nuestro deber”

“Encontramos que en la tipicidad de ese delito, que es la forma en cómo está presentado y los elementos que se tienen que dar para judicializar, había una serie de obstáculos que nosotros consideramos que debían de superarse”.

Recordó que fue invitado a platicar con los legisladores de Morena “y ahí tratamos varios asuntos, entre ellos este, y les dije que había una situación que había de reformar, que debiéramos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, a las mujeres, para darles mayor empoderamaiento en la defensa de su vulnerabilidad.

“El delito no está suficientemente claro para hacer esa defensa, todo es de lógica elemental”, agregó.

”Se ha manipulado mucho este asunto”: AMLO

Al tomar la palabra, molesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, no en todos, lo que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas, de difamación, de distorsión, infamación falsa, este es el caso”

“Acaba de explicar el fiscal exactamente lo opuesto a que se ha difundido y ha quedado completamente claro que nosotros vamos a proteger a las victimas y de manera especial a la población vulnerable, a niños, mujeres, y que este es un gobierno que procura la justicia y que no vamos hacer nunca nada en contra de los derechos de los mexicanos, nunca”.