Fotógrafo elimina todas las fotos de una boda porque no le ofrecieron ni un vaso de agua

Cabe aclarar que el hombre no es un fotógrafo profesional, sino un amigo de la pareja a quienes les hacía un favor. Mientras hacía su trabajo, los novios no le permitieron tomarse un descanso de 20 minutos para comer, ni siquiera le ofrecieron un vaso de agua, así que como venganza eliminó el archivo donde estaban todas las fotos del evento.

La amarga experiencia que tuvo en el casamiento de sus amigos, la contó el usuario de Reddit Icy-Reserve6995 y la historia se viralizó. La pareja solamente se acercó a él para pedirle que capturara los mejores momentos de la boda, pero jamás le dieron una invitación.

El hombre trabaja en una estética canina y la unica experiencia que tiene con la fotografía son las imágenes que toma a los perros que llegan al negocio y estas las comparte en sus redes sociales.

En un principio el novio le ofreció 5 mil pesos por un día de trabajo, le comentó que no contaba con mucho presuspuesto y que por ese motivo le pedía su ayuda. Le señaló que no importaba si las fotos no eran perfectas.

Por ser su amigo, aceptó la oferta a pesar de que él sabía que un profesional suele cobrar hasta 10 veces más caro por 10 horas en un evento de este tipo.

Comencé alrededor de las 11 am y debía terminar alrededor de las 7:30 pm”, dijo Icy.

El peluquero de cachorros cumplió con su compromiso durante las primeras horas de la boda; capturó las citas de la novia para arreglarse, la misa, la fiesta y los discursos. En la tarde, Icy ya se sentía cansado y no había servicio en el bar.

Alrededor de las 5 de la tarde, se sirve la comida y me dijeron que no puedo comer porque necesito estar de fotógrafo; de hecho, no me apartaron un lugar en ninguna mesa. Me estoy cansando y en este punto me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada. También hace un calor increíble: el lugar está en una legión de veteranos y está como a 43 grados y no hay aire acondicionado”.

Cuando Icy le pidió 20 minutos al novio para tomar un descanso para comer y refrescarse, este se negó y le señaló que podía irse ya pero no le pagaría ni un peso.

Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotos frente a él y me marché diciendo que ya no soy su fotógrafo. Si me pagaran 250 dólares, honestamente en ese momento habría pagado 250 dólares solo por un vaso de agua fría y un lugar para sentarme durante 5 minutos”.

Los usuarios de Reddit argumentaron que el fotógrafo había hecho lo correcto. Se trataba de un amigo que le estaba haciendo un enorme favor a los novios, y estos terminaron por aprovecharse de su confianza y explotarlo como un proveedor mal pagado.

El usuario todavía tuvo la decencia de no revelar la identidad del matrimonio, el cual se quedó sin un recuerdo visual para enmarcar o compartir con sus familias.

¡Se busca acompañante de boda para suegra! Anuncio se hace viral

Se esperaque la persona que respondió al anuncio haya aligerado la presión de estos novios y en una de esas, la señora encuentra al amor de su vida. NOTA COMPLETA

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos