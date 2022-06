Fracasa Guerrero Peatonal; comerciantes de Pachuca piden cancelación por baja en ventas

Tras mes y medio de implementar la modalidad peatonal en la calle Guerrero todos los sábados, los comerciantes del Centro Histórico de Pachuca pidieron la cancelación inmediata de esa estrategia ya que lejos de incrementar sus ventas registran pérdidas de hasta 30 por ciento.

El presidente de ProCentro, Ramiro Gutiérrez Barranco, dio a conocer en entrevista con AM Hidalgo que este viernes 17 de junio acudieron a la presidencia municipal de Pachuca con la intención de tener una reunión con el alcalde Sergio Baños Rubio para darle a conocer los resultados de una encuesta que aplicaron a los comerciantes sobre el proyecto Guerrero Peatonal.

Sin embargo, dijo, no encontraron al presidente municipal y le dejaron un escrito y la copia de la encuesta que aplicaron a todos los comerciantes de la calle Vicente Guerrero y calles aledañas, donde piden la cancelación inmediata del proyecto porque sus ventas han bajado de manera general.

“Ha sido un quebranto económico muy grande, la gente se queja enormemente, participaron 135 personas en la encuesta, que incluye a 20 o 30 personas de los mercados, sobre todo del Barreteros y Guzmán Mayer donde la queja es terrible”, expresó.

El líder de comerciantes detalló que de los 135 encuestados, 124 se manifestaron en contra de Guerrero Peatonal, lo que representa 91.8 por ciento; sólo 8.2 por ciento apoya la modalidad peatonal los sábados, ya que ocho personas votaron a favor y tres votaron a favor pero con cambios.

“La respuesta es contundente y la solicitud es que de inmediato cancelen Guerrero Peatonal, la presidencia no tiene ningún interés en permanecer en eso, no pierde absolutamente nada terminando eso, así que pensamos que es una petición que tiene que ser escuchada”, mencionó.

EN MAYO BAJAS DE 30%

Gutiérrez Barranco precisó que la encuesta se realizó a lo largo de diez días, donde compañeros comerciantes visitaron de manera personal a sus pares, y en el sondeo físico el resultado indica de manera clara con puño y letra del comerciante los comentarios acerca de esa estrategia.

“Todo el mundo habla de lo mismo, es el común denominador, las ventas han bajado muchísimo, en mayo calculo tuvimos una baja en ventas superior al 30 por ciento. Sabemos que el país está en crisis, Pachuca está en crisis, pero las bajas son demasiado como para que supongamos que solamente se trata de algo temporal”, refirió.

Mencionó que contrario a lo que esperaban en mayo por el Día de las Madres donde pronosticaban incremento considerable en las ventas, “resultó verdaderamente desilusionante. Es algo que no se puede dejar de lado, la gente en general está pidiendo la desaparición de Guerrero Peatonal y no afectan a nadie”.

Comentó que quitar esa estrategia puede hacerse de manera ordenada, platicando y sin necesidad de afectar a nadie, “no le vemos problema realmente para eliminarlo, deseamos ser escuchados, tenemos que ser escuchados, somos demasiados como para hacer oídos sordos, la cancelación es inminente”.

ESPERAN VENTAS NORMALES POR DÍA DEL PADRE

Ramiro Gutiérrez mencionó que el próximo domingo 19 es Día del Padre, por lo que algunos comerciantes pedían la cancelación a partir de mañana sábado, aunque saben que eso será complicado porque la presidencia municipal va a poner obstáculos.

Sobre el pronóstico de ventas por esa festividad expresó: “me conformaría con que las ventas no bajaran, la verdad es que hablar de incrementos es imposible, no existen, y no los ha habido y no los va a haber, el cliente tradicional está dejando de ir al centro, no quieren ir por el embotellamiento y mejor van a otro lado o no van. Creo que nos tienen que escuchar es un grito de una gran desesperación y necesitamos ser atendidos”.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a que vaya al centro histórico a comprar, ya que hay diversidad de artículos y productos en los diversos establecimientos con promociones y descuentos.

PARA SABER

El 30 de abril de este año, inició la estrategia de habilitar la calle Guerrero como peatonal, y de manera consecutiva desde las 11:00 hasta las 20:00 horas de cada sábado se cierra la circulación a los automóviles desde la esquina con calle Juan C. Doria a la plaza Juárez de Pachuca.

La estrategia de hacer peatonal de manera temporal la calle Vicente Guerrero fue iniciativa de la presidencia municipal de Pachuca, y fue consensuada entre las y los habitantes de la zona, así como comerciantes de dicha vialidad quienes estuvieron de acuerdo creyendo que habría incremento de ventas en sus negocios.