Fuera gobiernos de votaciones, exige AMLO y solicita evitar fraudes electorales

A cuatro meses de las elecciones para renovar gubernaturas en seis estados, incluido Hidalgo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hizo el compromiso de no intervenir en el proceso electoral, y pidió a las autoridades estatales y federales hacer lo mismo y no utilizar recursos públicos para las campañas.

Durante su conferencia de prensa matutina realizada en el C5i de Zapotlán, el mandatario federal mencionó que primero se debe tener confianza en el pueblo ya que eso es muy importante en los procesos electorales, porque todo el pueblo está despierto y consciente, además que las cosas no son como antes.

“Lo segundo, es que se respete la voluntad del pueblo, que no haya fraudes electorales, que todas las autoridades hagamos el compromiso de no intervenir, y sobre todo no utilizar presupuesto público, ni de dinero de procedencia ilícita”; y recordó cómo antes financiaban campañas con dinero sucio.