Gastó Ejecutivo más de 791 mil pesos en mantenimiento por deshabitada casa de gobierno

De septiembre de 2016 a febrero de 2022, el Poder Ejecutivo de Hidalgo gastó más de 791 mil pesos en pago de mantenimiento y servicios de agua y luz de la denominada casa de gobierno, la cual no fue ocupada por el actual mandatario estatal Omar Fayad, de acuerdo con la unidad de transparencia gubernamental.

A casi dos meses de que concluya su administración, el titular del Ejecutivo estatal cumplió su promesa de campaña de no habitar en la casa destinada a los gobernadores en turno de Hidalgo. Sin embargo, dicho inmueble no fue utilizado ni como casa de descanso para las personas de la tercera edad como lo había previsto, ni como sitio cultural, puesto que no se le dio ningún uso público.

Derivado de la solicitud de información con número 130213100019822 realizada por AM Hidalgo para conocer el uso que le dio el actual gobierno estatal a la llamada casa del gobernador ubicada en la calle 16 de Enero en colonia Periodistas de Pachuca, la unidad de transparencia del Poder Ejecutivo indicó que “no se determinó el uso de dicho inmueble”.

Sin embargo, pese a no estar habitada la casa generó gastos por mantenimiento y servicios, ya que la dirección general de recursos materiales y servicios del gobierno de Hidalgo pagó un monto de 868 mil 1.63 pesos de enero 2016 a febrero de 2022, de los cuales 791 mil 086.25 pesos corresponden a gastos de la actual administración que inició gestión el 5 de septiembre de 2016.

SERVICIOS DE AGUA Y LUZ

El desglose de gastos precisados en la solicitud de información, indican que de septiembre de 2016 a febrero de este año el gobierno estatal destinó 21 mil 362.93 pesos en el pago del servicio de agua.

Los años en que más recurso erogó el actual gobierno fueron 2018 y 2021 con 4 mil 130 pesos y 4 mil 913.51 pesos anuales, respectivamente, y el inicio de la pandemia de COVID en 2020 el monto fue de 4 mil 10 pesos. Los pagos mensuales varían de 238.05 a 450.38 pesos; no obstante, en junio de 2018 se reportó uno en ese mes de mil 36.5 pesos.

El gasto por energía eléctrica suma un monto de 329 mil 692 pesos, de septiembre de 2016 a febrero de este año, de los cuales en 2020 destinaron 73 mil 920 pesos, mientras que en 2021 el gobierno estatal erogó 71 mil 736 pesos. Los pagos mensuales varían desde 2 mil 527 a 9 mil 123 pesos mensuales; en enero y febrero de este 2022 el Ejecutivo gastó 15 mil 950 pesos por el servicio de luz.

SUSTITUCIÓN DE CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN

Respecto al mantenimiento de la casa, la unidad de transparencia del Poder Ejecutivo precisó que entre 2018 y 2021 el gobierno estatal destinó 486 mil 28.55 pesos para diversos trabajos como sustitución de cristales, impermeabilización y rehabilitación de una línea alimentadora de agua.

En el desglose de gasto detalla que en 2018 realizaron trabajos de rehabilitación a la línea alimentadora de agua potable de la alberca de la casa por 6 mil 200 pesos, mantenimiento de pintura en bardas perimetrales del inmueble por 58 mil 840 pesos y mantenimiento preventivo al sistema hidráulico por 39 mil pesos.

Para 2020, efectuaron el pago de deducible por la sustitución de cristales ubicados en la casa de gobierno, servicio de mantenimiento menor realizado a instalación eléctrica y servicio de impermeabilización del inmueble.

También en 2021 pagaron por la sustitución de un cristal, pero en un baño privado de la casa, así como el servicio de retiro de impermeabilizante y colocación de nueva impermeabilización en instalaciones del inmueble, este último trabajo por un importe de 242 mil 173 pesos, siendo el mayor gasto de las acciones de mantenimiento.

JULIO MENCHACA TAMPOCO OCUPARÁ ESA CASA

El ahora gobernador electo Julio Menchaca Salazar, de la candidatura común de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, prometió durante su campaña que de ganar la gubernatura no ocuparía la casa de gobierno ya que pretende destinarla para la atención de sectores vulnerables, como las mujeres.

Durante distintos actos proselitistas reiteró su compromiso que en el tema de gobernabilidad, el suyo será un gobierno austero, por lo que la casa de gobierno en Pachuca será un espacio para apoyar a mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad.

Según datos del gobierno estatal, la casa de gobierno fue comprada por el Poder Ejecutivo estatal en 1959 y en cada sexenio fue ocupada por los gobernadores en turno. Dicho inmueble fue sometido a diversas intervenciones de acuerdo con los gustos de cada mandatario, el último en habitar la vivienda fue el exgobernador Francisco Olvera Ruiz, ya que el actual mandatario Omar Fayad desistió de ocuparla.