Gastos compartidos. ¿Sabes cuánto gana tu pareja?

El mes del amor es un buen pretexto para estar más cerca de las personas amadas. Un gran porcentaje de la población mexicana mayor a 15 años (58%) se encuentra unida amorosamente con alguien, mientras que 32% es soltera y 11% separada, divorciada o viuda, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2018.

Pero no todo es miel sobre hojuelas: la vida en pareja involucra la administración de los gastos e ingresos y en este punto un alto (86%) porcentaje de los mexicanos conoce cuánto gana su pareja y sólo 10.3% no lo sabe. Por otra parte, 3.7% de la gente aseguró que no hablan del tema. El estudio fue realizado por la plataforma de servicios financieros Coru y la empresa de estudios de mercado Brad Engagement a principios de mes.

Sobre la administración de los recursos, las principales formas en que los mexicanos se organizan son las siguientes:



40.8% juntan las ganancias de ambos para hacer los pagos

28.8% se dividen los gastos

11.7% pagan sus gastos individualmente

10.7% no sigue un plan, improvisan de acuerdo con la situación

8% destinan el sueldo de uno para los gastos cotidianos y el del otro lo ahorran.



El tema económico ha hecho que 56.2% de las parejas hayan discutido por eso, mientras que para 43.8% no ha sido motivo de conflictos.

En cuanto al pago con tarjetas de crédito, 44.1% afirmó que cada quien usa su propio plástico, 39.1% usa la tarjeta de su pareja para gastos del hogar, 8.4% solicitó una tarjeta adicional para su pareja y otro 8.4% hace uso del plástico del otro para comprar lo que desee.

Gastos compartidos

Existen servicios que conviene más pagarlos en conjunto que por separado. En el país, 74.3% de las parejas paga algún servicio compartido como Netflix, Spotify o la renta, mientras que 13% definitivamente no lo hace y sólo 12.7% paga de esta forma ocasionalmente.

Los gastos que se vuelven más amigables en conjunto y que las parejas prefieren enfrentar juntos son los servicios básicos como luz, agua y teléfono (31.6%), comida (27.9%), streaming y entretenimiento on demand (21.9%) y renta (18.6%).

En cuanto a las compras a crédito, 66.6% las ha hecho con su pareja.

¿Cómo prefieren celebrar los mexicanos San Valentín?

Hay actividades que se vuelven cotidianas o “cliché” en esa fecha en particular porque siguen siendo las favoritas de las parejas. Las más habituales son una gran cena romántica con una tendencia de 35.8%; regalos como chocolates, flores o peluches (35.8%); un viaje en pareja (9%) o salir con amigos (4.7%). Pero también hay quienes no celebran la fecha, siendo 14.7%.



Para la mayoría (54.9%) es importante planear esta fecha y destinar un presupuesto con antelación, mientras que 45.1% no lo prevé. La cantidad de dinero que los mexicanos destinan a festejar el 14 de febrero también es variable, pues 42.5% gasta de 500 a mil pesos; 14.4% de mil a 2 mil pesos y superior a esta cifra 4.7%. En promedio, 38.4% pretende no gastar más de 500 pesos en esta festividad.



Las formas de pago también son relevantes, pues 68.6% prefiere gastar en efectivo, 18% haciendo uso de tarjeta de crédito y 13.4% con tarjeta de débito.

El sondeo realizado en febrero de 2020 recabó información de 300 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país. El error muestral es de 5.6% y el nivel de confianza de 95%.



Además, Coru dio tres recomendaciones para celebrar el día del amor y la amistad sin afectar de más al bolsillo: