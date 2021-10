Gastos excesivos, pérdida de tiempo y falta de información acusan usuarios de IMSS en Ixmiquilpan

Gastos excesivos por pasaje en transporte público, pérdida de tiempo por traslados y falta de información a través de medios de comunicación, acusan derechohabientes de la clínica rural 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la colonia San Javier, en Ixmiquilpan.

Los pasados 7 y 8 de septiembre se desbordó el río Tula, lo que causó graves daños en al menos diez colonias y barrios del municipio, incluida la zona donde se encuentran las instalaciones de la clínica. Hasta la fecha, permanece cerrada tras los daños sufridos por la inundación.

Aunque beneficiarios del IMSS conocen la situación, reclamaron que no ha existido correcta difusión ni atención por parte del personal de la institución.

"No es posible que uno vaya para ver si ahí nos pueden dar medicamentos y no se nos diga a dónde y que nadie sepa nada. No hay nadie que nos guíe o por lo menos alguna cartulina u hojas con las que se nos explique qué hay que hacer", mencionó Domingo Dorantes Trejo, adulto mayor que por padecer diabetes requiere constante revisión y medicamentos.

Explicó que luego de no encontrar respuesta ni conocer más al respecto, se ha visto en la necesidad de comparar medicinas con sus medios. "Me las tengo que comprar en farmacias similares para que me alcance y no sea mucho, porque si no, no me alcanzaría el dinero para los de patente".

Por su parte, Raúl Peña González, también derechohabiente, recalcó su preocupación ante el hecho de no tener fecha para la reapertura de la clínica, pues manifestó que en su caso los medicamentos genéricos que tiene que costear por su padecimiento óseo cuestan hasta 500 pesos para 15 días.

"Trabajo boleando zapatos y cuando bien me va gano cien pesos diarios. Imagínese, lo que gano casi en una semana es lo que me gasté para mi tratamiento de estos primeros 15 días después que pasó la inundación y ya se me van a terminar, otra vez hay que volverlos a comprar", puntualizó.

Por su parte, el gobierno municipal de Ixmiquilpan informó recientemente a través de un comunicado emitido el jueves 30 de septiembre, que derivado de los daños en la clínica, el IMSS optó por colocar desde el 27 de septiembre unidades médicas móviles en el barrio El Fitzhi, cuyos servicios son de atención básica tanto para derechohabientes como sociedad en general.

De igual forma detalló que en caso de requerir medicamentos, o necesitar aplicación de fármacos controlados, estos deberán de ser solicitados en la clínica del IMSS en Portezuelo, Tasquillo.

Sin embargo, ambos ciudadanos dijeron desconocer completamente dicha información al mencionar que no utilizan redes sociales ni internet u otros medios electrónicos para comunicarse.

"No es posible que no sepan que existen otros medios para los que no tenemos ese tipo de cosas, por ejemplo, vocear o a través de los periódicos o inclusive la radio. Ahí sí deberían difundir todo lo que necesitamos saber, porque así solo se enteran algunos", reprocharon.

