Gatell ajusta las cifras y reporta otras 2 mil 789 muertes

La Secretaría de Salud anunció ajustes a las acciones de vigilancia epidemiológica —mediante las cuales se contabilizará, sin necesidad de confirmación de laboratorio, a personas que tuvieron contacto con pacientes de Covid-19 como positivos—, por lo que ayer se reportaron 28 mil 115 casos confirmados y 2 mil 789 muertes por coronavirus más con respecto al informe del domingo por la noche.

Así, hasta ayer se tenían reportados en el país 789 mil 780 casos totales de Covid-19, así como 81 mil 877 defunciones por el virus en lo que va de la pandemia. El domingo las autoridades sanitarias federales informaron de 79 mil 88 defunciones y 761 mil 665 contagios confirmados.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el uso del laboratorio es útil en el diagnóstico, pero no es el único mecanismo para determinar Covid-19.

“No solamente mediante pruebas de laboratorio se determina si una persona que tiene una enfermedad o que fallece por esa enfermedad, en este caso Covid-19, la tenía o no. La vigilancia epidemiológica busca ampliar el panorama de diagnóstico y en muchas circunstancias no se puede tener el resultado de una prueba de laboratorio, pero analizando la situación, el contexto, si una persona tuvo contacto con alguien que tiene diagnóstico por laboratorio por Covid-19 se infiere que también esa persona, que tenga los mismos síntomas o parecidos, tiene Covid-19, no necesitamos tener la información del laboratorio para considerarla”.