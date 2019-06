Gestionará Fayad con AMLO regreso de becas para estudiantes

Ante el retiro de becas Prospera a 14 mil alumnos de Hidalgo y recorte de apoyos a catedráticos, el gobernador Omar Fayad Meneses informó que será gestor ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solucionar la inconformidad social.

Esto lo dijo luego que ayer un grupo aproximado de 200 estudiantes, catedráticos e investigadores de universidades tecnológicas y politécnicas de Hidalgo se manifestaran en el Congreso por el retiro de apoyos.

Posteriormente, los inconformes se reunieron con Fayad en palacio de gobierno. “Me decían con tristeza que algunos de ellos habían apoyado al presidente López Obrador (en campaña) y me pidieron que fuera el conducto para hacerle saber que cómo era posible que a quien no estudie y no trabaja se le dé un apoyo económico y a quien tiene promedio de nueve se le quite la beca”.

Por ello, “les pedí que preparemos un documento con su sentir para entregarlo al presidente, al Congreso del estado y al responsable de los programas federales en Hidalgo, Abraham Mendoza. Yo mismo se lo entregaré al mandatario Obrador”, agregó.

RECLAMAN ENTREGA DE MÁS RECURSOS A LA UAEH

En dicha reunión, dijo el gobernador, los estudiantes y maestros reclamaron el hecho de que diputados etiquetaron mayor presupuesto a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH); mientras que a las demás casas de estudio del nivel superior se les quitó recurso y apoyo a becas.

Todos esos temas los vamos llevar (al presidente), yo seré el gestor ante el gobierno federal para que puedan contar con sus becas y apoyos”, reiteró Fayad Meneses.

PIDEN CENTRO DE ACOPIO DE LECHE EN TIZAYUCA Y TULANCINGO

Por otro lado, el gobernador informó que se reunió con Ignacio Ovalle Fernández, director general de los programas federales Diconsa, en la cual se tocaron varios temas.

El principal, dijo es “que le estamos pidiendo un centro de acopio de leche para las regiones del Valle de Tizayuca y Tulancingo, así como la ampliación del padrón de beneficiarios en Hidalgo, pues queremos que muchos productores locales entren”, dijo.